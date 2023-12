Mozirska policista opazila požar na objektu v Ljubiji in stanovalcem pomagala iz hiš

Mozirje, 4. decembra - Mozirska policista sta v soboto ponoči med nadzorom prometa v Ljubiji opazila, da v bližnji soseski gori. Zapeljala sta se na kraj požara in začela zbujati lastnike objekta, kjer je zagorelo, in stanovalce sosednjih hiš, saj je obstajala nevarnost, da se bo ogenj razširil nanje. V požaru ni bil nihče poškodovan, so sporočilu s PU Celje.