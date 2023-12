V potoku Bistrica v občini Muta preverjajo pogin rib, ribiče skrbi kalna voda iz Avstrije

Muta, 4. decembra - V potoku Bistrica v občini Muta so dopoldne opazili pogin rib, zato je bila aktivirana mobilna enota ekološkega laboratorija. V Ribiški družini Radlje in tamkajšnji ribogojnici so ob tem za STA izrazili zaskrbljenost zaradi že več dni kalne vode, ki v potok teče iz avstrijskega rezervoarja Sobota, ki ga avstrijska družba Kelag trenutno prazni.