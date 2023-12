Na mariborski kmetijski fakulteti tridnevni Lombergarjevi dnevi

Hoče, 5. decembra - V organizaciji Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor se na fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Pivoli danes začenjajo tradicionalni Lombergarjevi dnevi. Gre za enega od osrednjih dogodkov zavoda, na katerem bodo v treh dneh združili znanstvenike, strokovne delavce in kmetovalce iz zelenjadarske, vinogradniške in sadjarske pridelave.