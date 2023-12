Nižanja subvencije plačila vrtca po pojasnilih ministrstva za zdaj ne bo

Ljubljana, 6. decembra - Nižanje subvencije pri plačilu vrtca, ki ga je minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda napovedal v okviru obravnave proračunskih dokumentov, s katerimi se znižujejo sredstva za predšolsko vzgojo, za zdaj ni predvideno. Ukrep so kot začasno rešitev nameravali vključiti v zakon o obnovi, a to ni bilo realizirano, so pojasnili na ministrstvu.