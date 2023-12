V mednarodni policijski akciji odkrili 10.759 denarnih mul

Ljubljana, 4. decembra - Organi kazenskega pregona iz 26 držav, tudi Slovenije, Europol, Eurojust, Interpol in več zasebnih industrijskih partnerjev so v okviru devete operacije evropskega programa odkrivanja denarnih mul, ki je potekala junija, oktobra in novembra, identificirali 10.759 mul. Odkrili so 474 ljudi, ki novačijo mule, 1013 posameznikov pa so aretirali.