Navsezgodaj opit voznik na avtocesti bežal pred policisti

Ljubljana, 4. decembra - Ljubljanski prometni policisti so danes zgodaj zjutraj na avtocesti poskušali ustaviti voznika osebnega vozila, ki je prehiteval vozila po desnem voznem pasu. Voznik je pred policisti bežal. Ko so ga uspeli ustaviti, so ugotovili, da je opit vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so sporočili s Policijske Uprave Ljubljana.