Evropska skrajna desnica pričakuje uspeh na evropskih volitvah

Firence, 4. decembra - Predstavniki evropskih skrajno desnih strank iz skupine Identiteta in demokracija so v nedeljo na srečanju v Firencah napovedali uspeh skrajne desnice na evropskih volitvah prihodnje leto. Ob tem so obljubili preureditev unije po volitvah, strožji pristop do širitve EU ter ublažitev okoljskih ukrepov za zaščito delovnih mest in industrije.