Policisti zaradi suma več tatvin pridržali 41-letnika s Ptuja

Ptuj, 4. decembra - Policisti Policijske postaje Ptuj so v četrtek zaradi suma storitve kaznivih dejanj velikih tatvin in tavin odvzeli prostost 41-letniku iz okolice Ptuja. Policisti so osumljenca v petek privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zoper njega odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.