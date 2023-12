Nizozemske nevladne organizacije tožijo državo zaradi delov za izraelska bojna letala

Haag, 4. decembra - Skupina organizacij za človekove pravice toži nizozemsko vlado, ker naj bi njena dobava delov za bojna letala tipa F-35 prispevala k bombardiranju Gaze in s tem h kršitvam mednarodnega prava. Gre za dele za letala, ki so v lasti ZDA in so shranjeni na Nizozemskem, od koder jih nato razpošiljajo več partnerjem, vključno z Izraelom.