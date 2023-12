Bela hiša svari, da bo do konca leta zmanjkalo pomoči za Ukrajino

Washington, 4. decembra - Direktorica urada za proračun Bele hiše Shalanda Young je ameriški kongres danes opozorila, da če do konca leta ne bodo dosegli dogovora o novih sredstvih Kijevu, bo to ohromilo Ukrajino na bojišču proti ruski agresiji. Brez ukrepanja kongresa nam bo zmanjkalo sredstev za nabavo več orožja in opreme za Ukrajino, je dejala.