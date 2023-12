V plazu smeti na odlagališču odpadkov v Zagrebu trije poškodovani

Zagreb, 4. decembra - V plazu smeti na zagrebškem odlagališču odpadkov Jakuševac so bili davi poškodovani trije delavci, od tega en huje, je sporočil župan hrvaške prestolnice Tomislav Tomašević in zahteval nujni sestanek z vlado. To je že drugi plaz smeti na Jakuševcu v manj kot mesecu dni, kar mestna opozicija pripisuje veliki količini bioloških odpadkov.