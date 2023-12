Policija pred prazniki svetuje varno in uvidevno uporabo pirotehnike

Ljubljana, 4. decembra - Policija pred prihajajočimi prazniki tudi letos opozarja na varno in uvidevno uporabo pirotehnike, s čimer želijo zmanjšati tako število telesnih poškodb kot različnih kršitev. Opozarjajo, da je v Sloveniji prodaja pirotehnike dovoljena le med 19. in 31. decembrom, uporaba pa samo od 26. decembra do vključno 1. januarja.