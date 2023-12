Sever Anglije v primežu snega in ledu

London, 4. decembra - Severozahod Anglije je konec tedna zajelo močno sneženje, ki povzroča težave v prometu in motnje v oskrbi z električno energijo. Najhuje je v okraju Cumbria, kjer so zaradi snega razglasili stanje naravne nesreče. V Cumbrii so danes zaprte številne šole, za večji del severne Anglije pa velja rumeno opozorilo zaradi poledice, poroča britanski BBC.