Ljubljana, 4. decembra - Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon in ukrajinski veleposlanik Andrij Taran bosta sporazum med vladama o donaciji nepovratnih sredstev za pomoč na področju razminiranja podpisala danes ob 14.15 (in NE ob 14. 30, kot je bilo sprva napovedano), v prostorih ministrstva za zunanje in evropske zadeve na Prešernovi 25, so sporočili z ministrstva.