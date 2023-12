Slovenski Zbudi me za začetek filmskega festivala K3

Beljak, 6. decembra - V beljaškem Mestnem kinu se drevi z avstrijsko premiero slovenskega igranega filma Zbudi me v režiji Marka Šantića začenja filmski festival K3. Predvajanja filma se bodo poleg režiserja udeležili igralci Jure Henigman in Jurij Drevenšek ter direktor fotografije Ivan Zadro. Na festivalu, ki bo potekal do nedelje, bo na ogled več slovenskih filmov.