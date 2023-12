Snežne razmere v visokogorju

Predvsem so nevarna strma pobočja ter mesta z napihanim snegom, kjer lahko že ob manjši obremenitvi sprožite predvsem plaz kložastega snega. Vetru izpostavljene lege so močno spihane in ponekod poledenele, poledenela mesta so tudi v sredogorju, kjer je sega malo. Tam je nevarnost zdrsa.

Po sobotnem sneženju in močni ohladitvi je severni in severovzhodni veter še prenašal sneg. Zaradi nizkih temperatur je snežna odeja mehka in rahla, nekaj tanke skorje je le zaradi vetra. V Julijskih Alpah je nad okoli 2200 metrov zapadlo do 100 centimetrov snega, z manjšo nadmorsko višino pa se količina snega hitro zmanjšuje. Na 1500 metrov ga je le še od 10 do 30 centimetrov. V sredogorju ter po grebenih visokogorja so tudi poledenela mesta.

Danes se bo po jasnem dopoldnevu od zahoda postopno pooblačilo. Krepil se bo jugozahodni veter. Zvečer bodo na zahodu začelo rahlo snežiti. Ponoči se bodo padavine krepile in do jutra razširile nad osrednjo Sloveniji, meja sneženja se bo počasi dvigala. Po nižinah bosta ponekod možna poledica in žled. Jutri bo oblačno in megleno, padavine se bodo čez dan pomikale proti vzhodu in popoldne na zahodu ponehale. Meja sneženja bo v gorah večinoma med 800 in 1200 metri, ledišče se bo prehodno dvignilo do okoli 1500 metrov nadmorske višine. Veter bo čez dan slabel in se proti večeru obrnil v severne smeri. V sredo bo pretežno oblačno in občasno ponekod lahko še megleno. Predvsem na Pohorju bo občasno še lahko rahlo snežilo. Spet bo malo hladneje. V četrtek bo precej jasno, nekaj oblačnosti bo predvsem na Pohorju. Pihal bo šibak do zmeren severni veter. Ledišče bo na nadmorski višini okoli 1000 metrov.

Plazovna nevarnost se bo le počasi zmanjševala. Sneg se bo počasi sesedal in zaradi nizkih temperatur le slabo preobražal. Pod okoli 1500 metri bo preobražanje zaradi torkove prehodne otoplitve nekoliko hitrejše. V visokogorju bo plazovna nevarnost nekaj dni še znatna, 3. stopnje. Nevarna ostajajo mesta z napihanim snegom ter strma pobočja. V sredogorju bo zlasti na prisojnih pobočjih nastajala skorja, višje pa bo sneg ostal mehak, razen kjer bo nekaj skorje zaradi vetra. Ostaja tudi nevarnost zdrsa na poledenelih mestih.