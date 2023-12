Društvu Slojenčki in šestim porodnišnicam 37.000 evrov

Ljubljana, 4. decembra - Družba T-2 je v okviru dobrodelnega projekta T-2 ljubi življenje prejšnji teden v Ljubljani društvu Slojenčki in predstavnikom šestih porodnišnic simbolično predala donacijo v vrednosti 36.748 evrov. Donacija vključuje monitorje za spremljanje življenjskih funkcij novorojenčkov in operacijske luči za porodne sobe, so sporočili iz družbe T-2.