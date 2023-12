Francoski minister priznal napako glede obravnave napadalca v Parizu

Pariz, 4. decembra - Francoski notranji minister Gerald Darmanin je danes dejal, da je pri psihiatrični oskrbi osumljenca, ki je minuli konec tedna v središču Pariza do smrti zabodel nemškega turista in ranil še dve osebi, prišlo do napake. Tožilstvo je sicer v povezavi z napadom sprožilo preiskavo zaradi domnevne teroristične zarote.