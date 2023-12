Vreme: Oblačno

Ljubljana, 4. decembra - Danes bo sprva precej jasno, marsikje po nižinah pa megleno. Čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala in popoldne se bo povsod pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od minus ena do dve, na Primorskem okoli sedem stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V noči na torek bodo na zahodu občasne rahle padavine. V krajih z negativnimi temperaturami se bo pojavila poledica.

V torek bo pretežno oblačno, dopoldne bodo občasne padavine predvsem v zahodni polovici Slovenije, popoldne in zvečer pa se bo težišče padavin pomaknilo na vzhod. Po nižinah bo sprva večinoma deževalo. V noči na sredo se bo meja sneženja v vzhodni Sloveniji spustila do nižin. Najnižje jutranje temperature bodo od minus pet do dve, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od ena do sedem, ob morju do deset stopinj C.

Obeti: V sredo bo pretežno oblačno. V vzhodni Sloveniji bo predvsem dopoldne še rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

V četrtek bo sprva sončno z meglenim jutrom, popoldne se bo od zahoda oblačnost povečala.

Vremenska slika: Nad večjim delom vzhodne Evrope, Balkanom in Alpami se razprostira območje visokega zračnega tlaka. V višinah bo k nam z jugozahodnim vetrom začel dotekati toplejši in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala v vseh sosednjih pokrajinah. V krajih zahodno od nas bodo zvečer občasne rahle padavine.

V torek bo pretežno oblačno. Sprva bodo občasne padavine predvsem v krajih zahodno od nas ter v Istri in Kvarnerju, popoldne in zvečer pa se bo težišče padavin pomaknilo v sosednje pokrajine Madžarske in v notranjost Hrvaške.

Biovreme: V ponedeljek čez dan bo vremenska obremenitev postopno naraščala. V torek bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi.