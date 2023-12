Na Šentviški planoti obnovili domačijo, ki jo je uničil požar

Tolmin, 4. decembra - Na Pečinah na Šentviški planoti so v nedeljo slovesno odprli obnovljeno Arnejčkovo domačijo, ki je pogorela pred dvema letoma. Po uspešni akciji zbiranja denarja in hitri obnovi bo njen lastnik Vojko Mrak lahko zaživel v čisto novi hiši. Neporabljeni del zbranih donacij bosta dobila Rdeči križ in gasilsko društvo.