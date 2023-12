Kraljem zmaga nad gosti iz Kolorada, Kopitarju nov rekord

Los Angeles, 4. decembra - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL spet slavili zmago. Potem ko so Washington Capitals prekinili njihov zmagoviti niz petih tekem, so se kralji takoj pobrali in zanesljivo, s 4:1 premagali prvake iz sezone 2021/22, Colorado Avalanche. Kapetan kraljev Anže Kopitar se je s podajo vpisal med rekorderje tega moštva.