Ameriški rušilec v Rdečem morju sestrelil več brezpilotnih letal

Washington, 4. decembra - Ob napadu na več komercialnih ladij v Rdečem morju, za katerega so odgovornost prevzeli jemenski Hutiji, je ameriški rušilec Carney v Rdečem morju v nedeljo sestrelil več brezpilotnih letal, ki so ogrožala njega in tovorne ladje, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo Centcom.