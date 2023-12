Pregled - šport, 3. 12. (nedelja)

Ljubljana, 3. decembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 3. decembra.

MARIBOR - Nogometaši Maribora so v 17. krogu Prve lige Telemach premagali Olimpijo s 3:1. Za Maribor je dvakrat zadel Jan Repas, enkrat, z bele pike, pa Arnel Jakupović. Enajstmetrovko je ob koncu tekme za Olimpijo unovčil tudi Mustafa Nukić. Bravo pa je premagal Muro z 2:0.

LILLEHAMMER - Francoska smučarska skakalka Josephine Pagnier, vodilna že po prvi seriji, je zmagovalka druge tekme svetovnega pokala v Lillehammerju. Enaindvajsetletnica je na veliki napravi prišla do svoje prve zmage v svetovnem pokalu doslej. Med Slovenkami je bila najboljša Ema Klinec, tretja po prvi seriji, ki je bila na koncu peta.

LILLEHAMMER - Avstrijski smučarski skakalec Stefan Kraft je zmagal še na četrti zaporedni tekmi svetovnega pokala na veliki skakalnici v Lillehammerju. To je bila zanj 34. zmaga v karieri. Prvič to zimo je v finalu nastopilo vseh pet Slovencev. Najboljši med njimi je bil Peter Prevc na desetem mestu.

LILLEHAMMER - Norvežan Jarl Magnus Riiber je zmagovalec tekme nordijskih kombinatorcev za svetovni pokal v Lillehammerju. Riiber, ki je zmagal še četrtič zapovrstjo, je za 33,8 sekunde ugnal Avstrijca Johannesa Lamparterja. Slovenca Vid Vrhovnik in Gašper Brecl sta ostala brez točk na 41. oziroma 43. mestu.

MONT-TREMBLANT - Italijanka Federica Brignone je zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Mont Tremblantu v Kanadi. Brignone je na tem prizorišču zmagala že v soboto. Drugo mesto je pripadlo Švicarki Lari Gut-Behrami, tako kot v soboto je bila tretja Američanka Mikaela Shiffrin. Edina slovenska finalistka Ana Bucik je tekmo končala na 27. mestu, po prvi vožnji je bila 20.

ZHUHAI - Koprčan Toni Vodišek, najboljši tekmovalec olimpijskih razredov Jadralne zveze Slovenije v zadnjem obdobju, je svetovni pokal v formuli kite, ki se je končal v morju pred kitajskim Zhuhaijem, končal na drugem mestu. Njegova sestra Marina Vodišek je bila 13. med kajtarkami.

ROTTERDAM - Plavalka Neža Klančar je na mednarodnem mitingu v Rotterdamu zasedla drugo mesto in z dosežkom 24,70 dosegla nov slovenski rekord na 50 m prosto. S tem je članica ljubljanske Olimpije odplavala tudi normo za nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu.

ÖSTERSUND - Šved Sebastian Samuelsson je zmagal v domačem Östersundu na biatlonski tekmi za svetovni pokal. Slovenec Toni Vidmar je zadel vseh 20 tarč in končal kot 18., Lovro Planko pa je bil 32. Francozinja Lou Jeanmonnot je zmagovalka ženske tekme, edina Slovenka Anamarija Lampič je zaostala za 3:41,6 in končala na 28. mestu.

TOKIO - Najboljša slovenska judoistka Andreja Leški je zadnji grand slam sezone v Tokiu v kategoriji do 63 kg končala na sedmem mestu. Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg in Vito Dragič nad 100 kg sta tekmovanje sklenila v drugem krogu.

DALLAS - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić ob vrnitvi na parket severnoameriške lige NBA ni mogel preprečiti domačega poraza proti Oklahoma City Thunder s 120:126. Ob tem je novopečeni očka dosegel trojni dvojček s 36 točkami, 15 skoki in 18 asistencami.

LAS PALMAS - Madžari so presenetljivo zmagali v finalu jadralskega zlatega pokala SSL, ki se je po skoraj mesecu dni končal v morju pred španskim Las Palmasom. Na prvem neuradnem svetovnem prvenstvu je drugo mesto zasedla Italija z 29 sekundami zaostanka, tretja je bila Nizozemska z 52 sekundami zaostanka. Slovenija je izpadla v osmini finala.