City in Tottenham remizirala

London, 3. decembra - Derbi 14. kroga angleške nogometne lige med Manchester Cityjem in Tottenhamom se je končal brez zmagovalca. Padlo je kar šest golov, izid je bil 3:3, gosti so do točke prišli v zadnji minuti rednega dela. City je tako povečal zaostanek za vodilnim Arsenalom na tri točke, padel pa je iz drugega na tretje mesto.