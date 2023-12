V napadu z nožem v New Yorku umrli štirje družinski člani

New York, 3. decembra - V napadu z nožem v hiši v Queensu v New Yorku so bili danes ubiti štirje družinski člani, vključno z dvema otrokoma. Napadalec je v hiši zanetil požar in zabodel dva policista, ki sta prišla na kraj dogodka, preden ga je eden od njiju ustrelil. Napadalca so odpeljali v bolnišnico, vendar so ga ob prihodu razglasili za mrtvega, poroča britanski BBC.