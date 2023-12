Vreme: Zvečer in ponoči zjasnitev

Ljubljana, 3. decembra - Zvečer in ponoči se bo povsod zjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo marsikje megleno. Mrzlo bo, saj bodo jutranje temperature v mraziščih in ponekod na severu okoli -12, drugod od -9 do -4, ob morju okoli -2 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek dopoldne bo od zahoda oblačnost naraščala in čez dan se bo povsod pooblačilo. V noči na torek bodo na zahodu občasne rahle padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 2, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo oblačno, dopoldne bodo občasne padavine predvsem v zahodni polovici Slovenije, ki se bodo čez dan razširile proti vzhodu. Po nižinah bo sprva deževalo, v noči na sredo pa se bo meja sneženja v notranjosti spustila do nižin. V sredo bo oblačno. V notranjosti bodo še rahle padavine, ki bodo postopno slabele in od zahoda ponehale. Po večini bo snežilo do nižin. Na Primorskem bo zapihala burja.

Vremenska slika: Od jugozahoda se je nad srednjo Evropo razširilo območje visokega zračnega tlaka. Ciklon z vremensko fronto je nad vzhodno Evropo. Z vetrovi severnih smeri v višinah k nam doteka hladen in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči se bo povsod zjasnilo. Burja bo postopno slabela in do jutra po večini ponehala. V ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala v vseh sosednjih pokrajinah. Na zahodu bodo zvečer občasne rahle padavine.