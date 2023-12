V Beaver Creeku odpovedali tudi današnji superveleslalom

Beaver Creek, 3. decembra - Organizatorjem tekem za svetovni pokal alpskih smučarjev v Beaver Creeku v ZDA nagaja vreme. Zaradi slabih vremenskih razmer, močnega vetra in sneženja, so v Koloradu odpovedali tudi današnji moški superveleslalom. Zaradi slabih vremenskih razmer so odpovedali že petkov in sobotni moški smuk.