Izidi biatlona (1)

* Izidi, 10 km, zasledovanje: - ženske: 1. Lou Jeanmonnot (Fra) 31:41,3 (0) 2. Franziska Preuss (Nem) + 0,3 (1) 3. Vanessa Voigt (Nem) 18,5 (1) 4. Juni Arnekleiv (Nor) 24,7 (1) 5. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 35,9 (2) 6. Hanna Öberg (Šve) 1:03,2 (2) 7. Julia Simon (Fra) 1:16,4 (2) 8. Karoline Offigstad Knotten (Nor) 1:18,0 (3) 9. Lisa Vittozzi (Ita) 1:22,3 (1) 10. Elvira Öberg (Šve) 1:27,8 (4) ... 28. Anamarija Lampič (Slo) 3:41,6 (6) - svetovni pokal skupno: 1. Franziska Preuss (Nem) 200 točk 2. Lou Jeanmonnot (Fra) 197 3. Vanessa Voigt (Nem) 165 4. Karoline Offigstad Knotten (Nor) 159 5. Lisa Vittozzi (Ita) 154 6. Juni Arnekleiv (Nor) 123 7. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 121 8. Marthe Krakstad Johansen (Nor) 94 9. Hanna Öberg (Šve) 92 10. Lena Haecki-Gross (Švi) 83 ... 35. Anamarija Lampič (Slo) 29 48. Lena Repinc (Slo) 7