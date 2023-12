Izidi smučarskih skokov v Lillehammerju (1)

* Izidi, ženske, Lillehammer: - velika skakalnica: 1. Josephine Pagnier (Fra) 272,4 točke (140,5/134,5 m) 2. Alexandria Loutitt (Kan) 267,5 (139,5/135,5) 3. Eirin Maria Kvandal (Nor) 252,8 (135,5/132,5) 4. Silje Opseth (Nor) 251,7 (131/133,5) 5. Ema Klinec (Slo) 250,7 (133,5/127) 6. Sara Takanashi (Jap) 245,4 (131/132,5) ... 10. Nika Križnar (Slo) 233 (129/125) 17. Nika Prevc (Slo) 201,9 (111,5/130) 22. Ajda Košnjek (Slo) 184 (111,5/118,5) 26. Katra Komar (Slo) 168,2 (111,5/114) ... - brez tekme: Taja Bodlaj; * Svetovni pokal, skupno: 1. Josephine Pagnier (Fra) 180 2. Alexandria Loutitt (Kan) 140 3. Yuki Ito (Jap) 136 4. Eirin Maria Kvandal (Nor) 110 5. Anna Odine Stroem (Nor) 69 . Marita Kramer (Avt) 69 ... 8. Ema Klinec (Slo) 63 12. Nika Križnar (Slo) 46 15. Nika Prevc (Slo) 40 23. Ajda Košnjek (Slo) 14 29. Katra Komar (Slo) 5 ... * Pokal narodov (2/28): 1. Norveška 219 2. Japonska 211 3. Francija 180 ... 5. Slovenija 168