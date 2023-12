Ukradel skiro, med begom z njim pa padel in se huje poškodoval

Ljubljana, 3. decembra - V središču Ljubljane je osumljenec v petek okoli 23. ure po doslej zbranih obvestilih izkoristil nepozornost oškodovanca, mu ukradel električni skiro in zbežal po Miklošičevi cesti. Oškodovanec je stekel za njim, storilec pa je med begom skupaj s skirojem padel in se huje poškodoval, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.