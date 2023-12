Rusija in Ukrajina poročata o novih napadih

Kijev/Moskva, 3. decembra - Ruske sile so ponoči z raketami in brezpilotnimi letali napadle več krajev v Ukrajini, pri čemer je zračna obramba sestrelila deset ruskih dronov in eno raketo. V današnjem obstreljevanju okolice mesta Herson pa je bila ubita ena oseba. O napadih z droni poročajo tudi v ruski regiji Belgorod, poroča francoska tiskovna agencija AFP.