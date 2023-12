V napadu na rudnik zlata v Peruju umrlo devet ljudi

Lima, 3. decembra - V rudnik zlata v provinci Pataz na severozahodu Peruja je v soboto vdrlo več oborožencev, ki so napadli varnostnike, nato pa zajeli talce in sprožili eksplozije. V napadu je bilo ubitih devet ljudi. Policija je v rudniku že vzpostavila red in aretirala sedem ljudi, je sporočilo perujsko notranje ministrstvo.