Vreme: Danes po večini sončno

Ljubljana, 3. decembra - Danes zjutraj bodo padavine ponehale. Od severozahoda se bo jasnilo. Ponekod po nižinah bo zjutraj in dopoldne megleno. Čez dan bo po večini sončno. Burja na Primorskem bo postopno slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 4, ob morju okoli 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo sprva precej jasno. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megleno. Dopoldne bo od zahoda oblačnost naraščala. V noči na torek bodo na zahodu občasne rahle padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -4, v alpskih dolinah ter nekaterih mraziščih okoli -12, ob morju okoli -2, najvišje dnevne od -1 do 2, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo oblačno, dopoldne bodo občasne padavine predvsem v zahodni polovici Slovenije, ki se bodo čez dan razširile proti vzhodu. Po nižinah bo sprva deževalo, v noči na sredo pa se bo meja sneženja v notranjosti spustila do nižin. V sredo bo oblačno. V notranjosti bodo še rahle padavine, ki bodo postopno slabele in od zahoda ponehale. Na Primorskem bo zapihala burja.

Vremenska slika: Od jugozahoda se je nad srednjo Evropo razširilo območje visokega zračnega tlaka. Ciklon z vremensko fronto je nad vzhodno Evropo. Z vetrovi severnih smeri v višinah k nam doteka hladen in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo v sosednjih pokrajinah razjasnilo. V Kvarnerju bo pihala zmerna do močna burja. V ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost naraščala v vseh sosednjih pokrajinah.

Biovreme: Danes ter sprva tudi v ponedeljek bo vpliv vremena na počutje ugoden. V ponedeljek popoldne bo vremenska obremenitev postopno naraščala.