Zaradi burje zaprta primorska avtocesta med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani, omejitve tudi zaradi snežnih razmer

Ljubljana, 3. decembra - Zaradi burje je zaprta primorska avtocesta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Prepoved vožnje za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton velja tudi na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo ter na regionalni cesti Razdrto-Vipava. Omejitve ponekod veljajo tudi zaradi snežnih razmer.