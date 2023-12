V večjem delu države sneg tudi po nižinah, ponekod nekaj preglavic

Ljubljana, 3. decembra - V soboto se je ob prehodu hladne fronte meja sneženja hitro spuščala in se v večjem delu države spustila do nižin. Na Kredarici je v zadnjih dveh dneh zapadlo skoraj meter in pol novega snega, sneg je pobelil tudi prestolnico. Močno sneženje je ponekod povzročilo tudi nekaj preglavic, zaradi podrtih dreves so nekateri ostali brez elektrike.