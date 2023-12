Vodilne ekipe z izjemo Colorada do zmag v NHL

Las Vegas, 3. decembra - Vegas Golden Knights, New York Rangers in Boston Bruins so ponoči prišli do zmag v severnoameriški ligi NHL in zasedajo prvo mesto v svojih divizijah. Od vodilnih ekip je spodletelo le Colorado Avalanche, ki so morali za drugi zaporedni poraz priznati premoč Anaheim Ducks po kazenskih strelih (3:4).