Sip Šempeter potrdil tretje mesto, pomembna zmaga Grosupeljčank

Ljubljana, 2. decembra - Ker sta Gen-I Volley in Luka Koper predčasno odigrala tekmo in ker bo derbi med Novo KBM Branikom in Calcit Volleyjem v nedeljo, so danes v 1. DOL za ženske odigrali le dve tekmi. Sip Šempeter je z gladko zmago v Kopru proti Ankaranu potrdil 3. mesto, pomembno zmago za uvrstitev v skupino, ki se bo borila za prvaka, pa so zabeležile Grosupeljčanke.