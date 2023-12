V večjem delu države sneži, na Kredarici v dveh dneh meter in pol snega

Ljubljana, 2. decembra - Po pestrem vremenskem dogajanju je Slovenijo popoldne od severa prešla hladna vremenska fronta, meja sneženja se je hitro spuščala in se v večjem delu države spustila do nižin, je na omrežju X objavila Agencija RS za okolje. Na Kredarici je medtem v zadnjih dveh dneh zapadlo skoraj meter in pol novega snega, so dodali.