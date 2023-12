Pregled - šport, 2. 12. (sobota)

HAMBURG - Slovenska nogometna reprezentanca se bo na evropskem prvenstvu, ki bo med 14. junijem in 14. julijem prihodnje leto potekalo v Nemčiji, v skupini C pomerila proti Danski, Srbiji in Angliji. Slovenija bo prvo tekmo odigrala v Stuttgartu 16. junija proti Danski, drugo bo štiri dni kasneje odigrala v Münchnu proti Srbiji, zadnji obračun skupinskega dela proti Angliji bodo varovanci selektorja Matjaža Keka odigrali 25. junija v Kölnu.

STAVANGER - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v 2. krogu svetovnega prvenstva na Danskem, Norveškem in Švedskem v Stavangerju premagala Angolo s 30:24. Slovenske rokometašice so po uvodni zmagi nad Islandkami danes premagale še afriške prvakinje, za prvo mesto v skupini pa se bodo pomerile proti Francozinjam. V slovenski reprezentanci je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Alja Varagić s petimi goli.

PRIŠTINA - Slovenski futsalski prvak Dobovec je v 3. krogu elitnega dela lige prvakov v Prištini izgubil proti Kairatu Almatyju z 0:7 (0:3). Po porazu proti Benfici ter neodločenem izidu s Prištino je slovenski prvak končal letošnje evropsko udejstvovanje.

KRANJ - Vaterpolisti kranjskega Triglava so v domačem bazenu na prvi tekmi četrtfinala evropskega pokala challenger premagali švicarski Carouge Natation s 17:7. Povratna tekma bo prihodnjo soboto v Švici.

LJUBLJANA - Nogometaši Domžal so v 17. krogu Prve lige Telemach premagali Radomlje s 3:0 (2:0). Zaradi močnega sneženja so po pol ure odpovedali obračun Celja in Kopra, zaradi slabih vremenskih razmer pa so na 13. december preložili tekmo Rogaške in Aluminija. V nedeljo bosa tekmi Bravo - Mura in Maribor - Olimpija.

NOVO MESTO - Slovenska olimpijka v športni gimnastiki Lucija Hribar je na zadnjem dejanju sezone, državnem prvenstvu v Novem mestu, osvojila še peti zaporedni naslov prvakinje v mnogoboju. Članica Zelene jame je kljub nekaj padcem zanesljivo slavila zmago s 47,200 točke. Druga je bila Meta Kunaver z 42,500. Med telovadci je naslov državnega prvaka v absolutni kategoriji osvojil Timon Sternad Hiter.

MONT-TREMBLANT - Italijanka Federica Brignone je zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Mont Tremblantu v Kanadi. Slovakinji Petri Vlhovi je pripadlo drugo mesto (+0,21), tretja je bila Američanka Mikaela Shiffrin (+0,29). Finale je minil brez slovenskega pridiha.

LILEHAMMER - Avstrijski smučarski skakalec Stefan Kraft je dobil še tretjo zaporedno tekmo 45. sezone svetovnega pokala v norveškem Lillehammerju. Med trojico slovenskih finalistov je bil na srednji napravi najboljši Anže Lanišek, ki je zasedel osmo mesto. Poleg Laniška, ki je edini končal med najboljšo deseterico, sta točke osvojila še Timi Zajc in Peter Prevc, ki sta zasedla 18. oziroma 19. mesto.

LILLEHAMMER - Japonka Yuki Ito je po izjemnem finalnem skoku zmagovalka uvodne tekme smučarskih skakalk v norveškem Lillehammerju. Na srednji skakalnici se Slovenke niso najbolje znašle, najboljša med njimi je bila Nika Prevc, ki je v finalu z osmega nazadovala na deseto mesto.

ÖSTERSUND - Nemec Philipp Nawrath je zmagovalec moškega biatlonskega sprinta za svetovni pokal v Östersundu na Švedskem. Slabih 18 sekund je za njim zaostal Tarjei Boe, še eno več pa njegov norveški rojak Vebjoern Soerum. Med Slovenci sta do točk na 10-kilometrski preizkušnji prišla Anton Vidmar na 27. in Lovro Planko na 39. mestu.

BEAVER CREEK - Organizatorjem smuka za svetovni pokal alpskih smučarjev v Beaver Creeku v Koloradu v ZDA nagaja vreme. Zaradi slabih razmer so odpovedali tudi drugi moški smuk na tem prizorišču. Zaradi sneženja, ki je pred tekmovanjem zajelo to območje, so odpovedali že petkov moški smuk.

GÄLLIVARE - Američanka Jessie Diggins je zmagovalka tekme na 10 km prosto za svetovni pokal v smučarskem teku v Gällivareju na Švedskem. Z več kot 20 sekundami naskoka je ugnala Švedinji Ebbo Andersson in Moo Ilar. Slovenki Eva Urevc in Anja Mandeljc sta zaostali nekoliko več kot tri minute in sta končali na 42. oziroma 44. mestu.

GÄLLIVARE - Norvežan Paal Golberg je zmagovalec moške tekme na 10 km prosto za svetovni pokal v smučarskem teku v Gällivareju na Švedskem. Na drugem in tretjem mestu sta končala njegova rojaka Harald Oestberg Amundsen in Iver Tildheim Andersen. Edini Slovenec na tekmi Miha Šimenc je končal na 60. mestu.