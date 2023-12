Zaradi snega ponekod upočasnjen promet

Ljubljana, 2. decembra - Zaradi snega in plužnih skupin je promet na posameznih avtocestnih odsekih in na nekaterih državnih cestah upočasnjen. Zastoji so na primorski, gorenjski in štajerski avtocesti, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Na primorski avtocesti je večkilometrska kolona med priključkoma Logatec in Brezovica v smeri Ljubljane ter med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri Kopra.

Regionalna cesta Vrhnika-Brezovica je v Logu pri Dragomerju zaprta zaradi plazu. Obvoz jo možen po cestah skozi Horjul ali Borovnico.

Na gorenjski avtocesti je zastoj med priključkoma Ljubljana Šmartno in Vodice v smeri Jesenic. Na štajerski avtocesti pa je zastoj med Domžalami in Krtino ter med Trojanami in Šentrupertom v smeri Celja.

Na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo piha burja 1. stopnje. Promet je prepovedan za prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osmih ton.

Cesta Poljana-Mežica je zaprta zaradi plazu, cesta čez prelaz Vršič zaradi snega, cesta Hrastnik-Zidani Most pa pri Suhadolu zaradi poplavljenega vozišča.

Prometnoinformacijski center voznike opozarja, da morajo imeti v primeru snega na vozišču na prelazih in ostalih višje ležečih cestah na vozilu nameščene verige, če tako določajo prometni znaki.