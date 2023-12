Pregled - svet, 2. 12. (sobota)

GAZA - Izrael je okrepil napade na jugu Gaze, kjer so njegove sile ciljale tarče okoli mesta Han Junis. Po navedbah medijev so na tem območju potekali tudi spopadi, Izrael pa naj bi se pripravljal na novo večjo kopensko operacijo, podobno tisti na severu palestinske enklave. Število ubitih med izraelsko ofenzivo še naprej narašča in je preseglo 15.200. Izraelska vojska je ponoči napadla tudi več ciljev v bližini sirske prestolnice Damask in v Libanonu, od koder je izraelsko ozemlje obstreljeval Hezbolah.

DOHA - Izrael je iz Katarja odpoklical pogajalsko ekipo obveščevalne službe Mosad. V izjavi za javnost urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja so kot razlog za to odločitev navedli zastoj v pogajanjih o ponovni vzpostavitvi premirja v Gazi. Da so pogovori zastali, je za britanski BBC potrdil tudi neimenovani palestinski uradnik.

TEL AVIV - Izraelska vojska je v petek potrdila smrt petih talcev, ki so jih palestinski skrajneži zadrževali na območju Gaze. Sporočila je, da so njihove družine o smrti že obvestili, truplo enega med njimi pa so izraelski vojaki že prepeljali v Izrael. Tiskovni predstavnik izraelske vojske je dejal, da je v Gazi še vedno 136 talcev, med njimi 17 žensk in otrok.

MÜNCHEN - Južni del Nemčije je v petek zvečer prizadelo močno sneženje, ki se je nadaljevalo tudi danes, zaradi česar so na münchenskem letališču do nedelje zjutraj prekinili lete. Zaradi močnega sneženja so nastale težave tudi v cestnem in železniškem prometu ter oskrbi z električno energijo na jugu Češke. Podobne razmere so v Avstriji, kjer so med drugim zaprli glavno dunajsko obvoznico. V Italiji je bila na Južnem Tirolskem zaradi močnega sneženja več ur zaprta avtocesta, ki pelje do mejnega prehoda z Avstrijo Brenner. Velika količina snega je medtem zapadla tudi Švici, kjer za gorate predele opozarjajo pred snežnimi plazovi.

DUBAJ - Več kot 20 držav je na podnebni konferenci ZN (COP28) v Dubaju pozvalo k potrojitvi svetovnih jedrskih energetskih zmogljivosti v okviru prizadevanj za doseganje ničelnih emisij do leta 2050. Temu nasprotujejo nekatere okoljske skupine, ki jih skrbita varnost in odlaganje jedrskih odpadkov. Ameriški odposlanec za podnebje John Kerry je ocenil, da do leta 2050 ni mogoče doseči ničelne neto vrednosti brez jedrske energije. Več kot 110 držav pa je podpisalo zavezo, da bodo do leta 2030 potrojile svetovno zmogljivost obnovljivih virov energije.

DUBAJ - ZDA bodo v svetovni podnebni sklad prispevale tri milijarde dolarjev, je na podnebni konferenci ZN (COP28) v Dubaju napovedala ameriška podpredsednica Kamala Harris. To je prva finančna obljuba ZDA za ta sklad po letu 2014, ko so za države v razvoju prispevale enak znesek.

ZAPOROŽJE - Ukrajina je sporočila, da je bila jedrska elektrarna Zaporožje, ki jo zasedajo ruske sile, ponoči odrezana od zunanjega napajanja z električno energijo, zaradi česar je prešla na zasilno napajanje. Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) opozarja, da gre že za osmi takšen incident od začetka vojne v Ukrajini. Inšpektorji IAEA sicer že od lani na terenu spremljajo varnost v elektrarni, ki je bila že večkrat v središču spopadov.

KIJEV - Ukrajinska zračna obramba je ponoči sestrelila deset od skupno 11 dronov, s katerimi so ruske sile napadle cilje v regiji Odesa, je sporočila ukrajinska vojska. En brezpilotni letalnik tipa šahed je zadel cilj in povzročil manjši požar. Ukrajinska vojska je ob tem poročala še o ruski manevrirni raketi, ki jo je zračna obramba sestrelila nad regijo Dnipropetrovsk.

MANILA - Oblasti na Filipinih so po potresu magnitude 7,6, ki je stresel jug otočja, posvarile pred "uničujočim cunamijem", prebivalce priobalnih območij pa pozvale k evakuaciji. Žarišče potresa, ki je ob 22.37 po lokalnem času stresel Filipine, je bilo na globini 32 kilometrov, 21 kilometrov severovzhodno od otoka Mindanao.

NEW YORK/MOGADIŠ - Varnostni svet ZN je v petek v celoti odpravil embargo na orožje za somalijske varnostne sile, obenem pa ohranil sankcije proti islamistični skupini Al Šabab. ZN so splošni embargo na orožje za Somalijo uvedli leta 1992, vendar so ga od takrat za sile somalijske vlade v veliki meri omilili.

MOSKVA - Ruski dirigent Valerij Gergijev, ki je blizu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, je bil v petek imenovan za generalnega direktorja moskovskega Bolšoj teatra. Na tej funkciji bo zamenjal Vladimirja Urina, slednji je bil ob začetku napada na Ukrajino med podpisniki javnega pisma umetnikov, v katerem so vse strani pozvali k ustavitvi spopadov v Ukrajini. Gergijev po napadu na Ukrajino sicer ni dajal javnih političnih izjav. Ker ni želel obsoditi vojaškega napada, so ga lani odpustili v Münchenski filharmoniji, kjer je bil glavni dirigent od leta 2015. Tudi v nekaterih drugih zahodnih koncertnih dvoranah, od pariške filharmonije do newyorške Carnegie Hall, so odpovedali njegove nastope.

WASHINGTON - Zvezna sodnica v Washingtonu je sinoči zavrnila zahtevo bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa po razveljavitvi kazenskega pregona na zvezni ravni zaradi spodnašanja izidov predsedniških volitev 2020. Zvezno prizivno sodišče v Washingtonu je pred tem zavrnilo podobno zahtevo o imuniteti pred civilnimi tožbami. "Štiri leta na položaju vrhovnega poveljnika obtožencu niso zagotovila božanske pravice kralja, da se izogne kazenski odgovornost za svoja dejanja," je razsodila sodnica Tanya Chutkan.

CATANIA - Vulkan Etna na Siciliji je v petek znova začel bruhati lavo, pozno zvečer pa se je umiril, je sporočil italijanski inštitut za geofiziko in vulkanologijo. Iz treh vasi so poročali tudi o pršenju pepela. Ognjenik Etna je sicer eden najbolj aktivnih vulkanov na svetu.

ZAGREB - Na Hrvaškem je okoli 200.000 praznih stanovanj, od tega samo v Zagrebu 54.000, državna stanovanjska politika pa še ni oblikovana, so pred dnevi opozorili udeleženci foruma o poslovanju z nepremičninami v Zagrebu. Promet z nepremičninami se upočasnjuje, njihove cene pa še naprej rastejo, čeprav počasneje kot prej.