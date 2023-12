Slovenke in Francozinje v ponedeljek za prvo mesto v skupini D

Stavanger, 2. decembra - Slovenske in francoske rokometašice so po današnjih zmagah na svetovnem prvenstvu na Danskem, Norveškem in Švedskem na vrhu lestvice v skupini D, na ponedeljkovi medsebojni tekmi v norveškem Stavangerju pa se bodo pomerile za prvo mesto. Slovenke so danes premagale Angolke s 30:24, Francozinje pa Islandke z 31:22.