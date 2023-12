Savinja na območju Mozirja poplavila stanovanjsko hišo

Ljubljana, 2. decembra - Obilno deževje in močan veter sta tudi danes povzročila več težav. Savinja je na območju Mozirja poplavila hišo, na območju Laškega pa tri podvoze in lokalno cesto. Sprožili so se trije zemeljski plazovi. Gasilci so imeli veliko dela tudi zaradi poškodovanih ostrešij, podrtih dreves in zalitih prostorov.

Kot je objavila uprava za zaščito in reševanje, so enote gasilcev in drugih služb danes večinoma še odpravljale posledice petkovega neurja z močnim vetrom in obilnim deževjem. V povezavi s tem in novimi dogodki je bilo skupno 85 intervencij na 80 lokacijah, največ na območju regijskih centrov za obveščanje Kranj, Ljubljana, Celje, Nova Gorica in Slovenj Gradec.

Večinoma je šlo za sanacijo poškodovanih ostrešij objektov, odstranjevanje podrtega drevja, črpanje meteorne vode iz poplavljenih prostorov ter prekrivanje plazišč.

Zaradi razmočenosti terena so se sprožili trije zemeljski plazovi, dva na območju Laškega in eden na območju Radovljice. Na območju Mozirja je reka Savinja poplavila stanovanjsko hišo, na območju Laškega pa tri podvoze in lokalno cesto. Na območju Kranjske Gore je zaradi udara strele zagorelo drevo.

Za sanacijo posledic je bilo aktiviranih skupno 47 gasilskih enot, od tega štiri poklicne.

V Piranu so ob 8.50 zaradi visokega plimovanja sprožili sireno javnega alarmiranja z opozorilom na nevarnost. Morje je poplavilo najnižje dele obale.

Zaradi žleda se je na območjih občin Ribnica na Pohorju in Ruše podrlo skupno 23 dreves, še kažejo podatki uprave za zaščito in reševanje.