Sneženje ohromilo jug Nemčije, težave tudi pri njenih sosedah

München, 2. decembra - Južni del Nemčije je v petek zvečer prizadelo močno sneženje, ki se nadaljuje tudi danes, zaradi česar so na münchenskem letališču do nedelje zjutraj prekinili lete, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Obilne snežne padavine so povzročile težave tudi na Češkem, v Avstriji, Italiji in Švici.