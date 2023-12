Na 20. Animateki slavil film Marte Magnuske Neporavnani

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 2. decembra - Na festivalu Animateka je veliko nagrado mednarodne žirije, za katero se potegujejo filmi iz vzhodne in srednje Evrope, prejel film poljske režiserke Marte Magnuske z naslovom Neporavnani. Občinstvo pa je najbolj prepričal film kolektiva Total Refusal z naslovom Hardly working, so sporočili iz Animateke.