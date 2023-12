Izidi biatlona

* Izidi: moški, 10 km: 1. Philipp Nawrath (Nem) 24:02,0 (0) 2. Tarjei Boe (Nor) + 18,7 (0) 3. Vebjoern Soerum (Nor) 19,8 (0) 4. Sebastin Samuelsson (Šve) 26,7 (2) 5. Johannes Dale (Nor) 46,6 (1) 6. Endre Stroemsheim (Nor) 48,2 (0) 7. Fabien Claude (Fra) 48,7 (1) 8. Johannes Kühn (Nem) 57,2 (1) 9. Vetle S. Christiansen (Nor) 57,5 (0) 10. Benedikt Doll (Nem) 58,5 (1) ... 27. Anton Vidmar (Slo) 1:57,3 (1) 39. Lovro Planko (Slo) 2:08,6 (1) 70. Miha Dovžan (Slo) 3:13,8 (3) 73. Matic Repnik (Slo) 3:25,7 (0) - svetovni pokal, skupno: 1. Philipp Nawrath (Nem) 102 točki 2. Justus Strelov (Nem) 101 3. Roman Rees (Nem) 90 4. Tarjei Boe (Nor) 90 5. Sebastian Samuelsson (Šve) 86 6. Johannes Thingnes Boe (Nor) 83 7. Endr Streomsheim (Nor) 80 8. Vebjoern Soerum (Nor) 77 9. Sebatian Stalder (Švi) 74 10. Johannes Dale (Nor) 66 ... 35. Jakov Fak (Slo) 18 36. Anton Vidmar (Slo) 14 39. Lovro Planko (Slo) 12 42. Miha Dovžan (Slo) 8