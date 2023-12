Tokio, 2. decembra - Slovenske barve na zadnjem grand slamu sezone v Tokiu je danes branila le Anka Pogačnik in se v kategoriji do 70 kg poslovila že po prvi borbi. Slovenska reprezentantka je tretjič v karieri izgubila proti Španki Ai Tsunoda, mladinski svetovni prvakinji v letih 2021 in 2022.