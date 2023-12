Tudi pri moških trojna norveška zmaga, Vrhovnik slabši kot v Ruki

Lillehammer, 2. decembra - Tako kot pri ženskah so tudi na moški tekmi nordijskih kombinatorcev za svetovni pokal v Lillehammerju domači tekmovalci zasedli prva tri mesta. Tretjič zapovrstjo je zmagal Jarl Magnus Riiber, Norvežani pa so na četrti tekmi sezone vsa mesta na zmagovalnem odru zasedli drugič, to se je zgodilo tudi na prvi tekmi v Ruki.