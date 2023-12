Rogaška Slatina, 2. decembra - Nogometaši Rogaške in Aluminija bi morali ob 13. uri začeti 17. krog Prve lige Telemach, a so odgovorni tekmo odpovedali zaradi preslabih vremenskih razmer. Igrišče v Rogaški Slatini je bilo preveč razmočeno, nekateri deli igrišča so bili pod vodo. Tekmo bodo odigrali v poznejšem terminu.