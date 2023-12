Izšla zbirka knjig v lahkem branju o Prešernovem življenju in delu

Ljubljana, 3. decembra - Ob dnevu odprtih vrat slovenske kulture, s katerim obeležujemo rojstni dan pesnika Franceta Prešerna, ter ob svetovnem dnevu invalidov in ljudi s posebnimi potrebami so pri Zvezi Sožitje izdali posebno zbirko knjig v lahkem branju, posvečeno življenju in delu največjega slovenskega pesnika.